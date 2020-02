UFFICIALE – Daniel Hackett prolunga con il CSKA Mosca per due anni

Daniel Hackett non si muoverà da Mosca nei prossimi due anni: ha firmato un’estensione contrattuale fino al 2022.

Lo ha annunciato la stessa società russa sui social network. Hackett ha rilasciato qualche parola dopo la firma: “Fin da quando sono arrivato qui nell’agosto 2018 sono testimone e ho capito cosa voglia dire fare parte della famiglia CSKA. Organizzazione al top e cultura vincente sono solo due delle grandi cose per cui questo è riconosciuto come uno dei migliori club al mondo. Io e la mia famiglia siamo davvero contenti di poter ancora chiamare casa il CSKA per gli anni a venire. Vorrei ringraziare sentitamente il nostro presidente, il nostro allenatore, la proprietà, la dirigenza, lo staff tecnico, i compagni passati e presenti, lo staff medico, i media e tutti coloro che lavorano per il club. Grazie per avermi accettato per quello che sono e per avermi aiutato a diventare un giocatore ed una persona migliore. Grazie per la vostra dedizione e la vostra fiducia. Non vedo l’ora di migliorare me ed i miei compagni ed impegnarmi per portare alla squadra nuove vittorie e trofei. Ultimo, ma non meno importante, grazie ai nostri tifosi per il supporto che ci date sempre, durante i bei momenti ma soprattutto durante quelli brutti. Siete grandi, continuate sempre così!”

Per il play italiano 7.5 punti, 2.5 rimbalzi e 2.8 assist in questa stagione, tirando con il 42% dall’arco.