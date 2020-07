UFFICIALE – Darius Johnson-Odom in Francia, firma con Orléans Loiret

Darius Johnson-Odom non giocherà in LBA questa stagione. Ha infatti firmato con i francesi dell’Orléans Loiret per un anno.

Johnson-Odom ha giocato in LBA con Cantù, Sassari, Cremona e Reggio Emilia, dove in questa stagione ha accumulato 15.5 punti, 3.7 rimbalzi e 2.9 assist a partita, con due high di 27 punti contro Cremona e Trento.

La settimana scorsa si è laureato campione del The Basketball Tournament con i Golden Eagles, in squadra con Travis Diener. È stato anche nominato MVP della composizione.