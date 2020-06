UFFICIALE – David Lighty prolunga il contratto con ASVEL fino al 2024

David Lighty resterà all’ASVEL ancora per quattro stagioni e probabilmente si ritirerà con la squadra di Tony Parker. L’ASVEL ha annunciato infatti che il contratto di Lighty (che valeva fino al 2022) è stato prolungato di due ulteriori stagioni.

La guardia 32enne che ha giocato solo in Italia (Cantù, Cremona, Trento e Sassari) e Francia (Nanterre ed ASVEL) ha tenuto medie in Eurolega di 9.8 punti, 2.6 rimbalzi e 1.7 assist con il 53% da 2, il 35% dall’arco e 81% in lunetta.