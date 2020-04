L’ala ungherese David Vojvoda non resterà alla Reggiana, anzi ha già firmato un contratto per la prossima stagione con l’Alba Fehervar. Il giocatore ha militato sempre in Ungheria, a parte la stagione scorsa alla Grissin Bon.

La guardia trentenne ha chiuso l’ultima annata con 8.8 punti in 20′ di media, tirando 52% da 2, 35% da 3 e 85% dalla lunetta. High stagionali i 20 punti segnati consecutivamente con Pistoia e Pesaro.