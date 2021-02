Davon Jefferson giocherà per la prima volta in Ucraina, dopo aver firmato con il Budivelnyk Kiev. Il centro ex Cantù e Roma ha girato mezzo mondo e ad inizio stagione aveva firmato con il Maccabi Haifa, squadra che gli aveva dato il primo contratto da professionista nel 2008.

Ad oltre 34 anni, il centro americano non ha nessuna intenzione di smettere il suo personale giro del mondo.