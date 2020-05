UFFICIALE – Deividas Sirvydis giocherà all’Hapoel Gerusalemme per i prossimi tre anni

La guardia del 2000 Deividas Sirvydis ha firmato un triennale con l’Hapoel Gerusalemme, dopo essere cresciuto al Rytas di Vilnius (lo scorso anno ha vinto la Coppa di Lituania).

Selezionato lo scorso anno al draft dai Mavs, è stato poi subito girato ai Detroit Pistons che ne detengono tuttora i diritti NBA. Probabile che resti uno o due anni all’Hapoel per giocare al top in Eurocup – la squadra israeliana è tra le prime otto – per poi sbarcare oltreoceano. Il #0 del Rytas in questa stagione ha prodotto 6.6 punti e 2.8 rimbalzi in 15′ tirando con ottime percentuali: 56% da 2, 38% da 3 e 89% in lunetta.

Nel 2018 all’Adidas Next Generation Tournament, vinto dal suo Rytas, è stato votato MVP dopo aver dominato la competizione. Vista lo chiusura del campionato lituano, Sirvydis è atteso nella capitale israeliana già nelle prossime settimane, e si inserirà gradualmente in gruppo (non giocherà, comunque, la parte finale del campionato israeliano).