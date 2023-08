By

Dejan Kravic lascia nuovamente l’Italia dopo la prima esperienza alla Virtus Bologna e l’ultima alla VL Pesaro per tornare in Liga ACB. Ha firmato infatti un contratto con il Saragozza, squadra impegnata anche in FIBA Europe Cup.

Saragozza pochi giorni fa ha ufficializzato l’arrivo del centro americano Jahlil Okafor, ex terza scelta assoluta in NBA.