Derek Willis lascia per la seconda volta in carriera l’Italia per fare il salto. Da Brindisi partì verso Badalona per giocare in Eurocup, ora da Venezia andrà direzione Anadolu Efes Istanbul per giocare l’Eurolega. Ha firmato un contratto annuale con i campioni di Turchia, con opzione per l’anno successivo.

Il #35 americano ha vestito la divisa della Reyer segnando quasi 13 punti e 5 rimbalzi di media in Eurocup con un incredibile 49% dall’arco.