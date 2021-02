Deron Washington torna in campo a 35 anni e lo fa con i tedeschi del MBC Mittledeutscher, squadra impegnata in Bundesliga.

Lascia quindi l’Italia dopo tante esperienze con Pistoia, Cremona, Torino, Venezia e Trieste. Oltre al nostro Paese ha militato anche in Israele e in G League ed è la prima volta, quindi, in Germania.