UFFICIALE – Derrick Walton jr torna in EuroLega: firma con ASVEL

Derrick Walton jr ha deciso di tornare in EuroLega dopo aver accarezzato il sogno di vestire un’altra maglia NBA dopo le brevi esperienze con Heat, Clippers e Pistons. Quest’anno ha svolto il training camp con i Sixers ma è stato tagliato qualche giorno fa.

In Europa ha già giocato un anno dividendosi tra Žalgiris Kaunas ed Alba Berlino. Ora terza esperienza in EuroLega, stavolta con ASVEL: contratto fino al termine della stagione.

Il 25enne di Detroit non aveva impressionato a Kaunas, venendo tagliato a febbraio. Poi approdò a Berlino ma giocò di fatto solo in Bundesliga dove produsse circa 9 punti, 4.5 assist, una rubata e tirando molto bene (50% da 2, 44% dall’arco e 83% in lunetta).