UFFICIALE – Derthona firma il play Christian Vital, capocannoniere dell’ultima FIBA Europe Cup

Bertram Derthona comunica di avere raggiunto l’accordo con Christian Lucien Vital, point guard classe ’97 che nell’ultima stagione è stato miglior realizzatore della FIBA Europe Cup con la canotta del Legia Varsavia.

LA CARRIERA – Nato a Queens Village, New York, il 21 marzo 1997, Vital ha mosso i primi passi nella pallacanestro, sin da giovanissimo, giocando per il PSA Cardinals Amateur Athletic Union. Dall’età di cinque anni, sempre in questo programma, ha iniziato a giocare anche a scacchi, disputando numerosi tornei a New York, e ha continuato poi a giocare anche all’high school.

Christian si trasferisce in Connecticut per l’high school, che inizia alla Rectory School di Pomfret e conclude – negli ultimi due anni – alla St Thomas Moore School di Oakdale. Nel suo ultimi anno la nuova point guard bianconera fa registrare 16.8 punti, 7 rimbalzi e 2.2 assist a incontro, guidando la squadra a un record annuale di 31 vittorie e 7 sconfitte e giungendo fino alla finale del National Prep Championship.

I numeri fatti registrare al Liceo attirano l’interesse di numerosi College prestigiosi: Vital decide di rimanere in Connecticut, giocando per la gloriosa Università di UConn. Al termine del secondo anno con la canotta degli Huskies, concluso a 14.9 punti, 5.4 rimbalzi (migliore della squadra) e 1.6 rubate a partite, Christian decide di rendersi eleggibile per il Draft NBA 2018, prima di decidere di fare ritorno al College.

Nelle successive due annate, le cifre e l’impatto del nuovo giocatore bianconero crescono ulteriormente, fino ad arrivare ai 16.4 punti, 6.3 rimbalzi, 2.6 assist e 2.5 palle recuperate nell’anno da senior, che gli valgono l’inserimento nel Miglior Quintetto dell’American Athletic Conference. Nel suo quadriennio a UConn segna 1735 punti e realizza 235 canestri da tre punti, record dell’AAC.

Vital non viene selezionato al Draft NBA 2020 e, dopo alcune brevi esperienze in NBA, nell’ottobre 2021 firma con i Rio Grande Valley Vipers, franchigia di G League associata agli Houston Rockets. Con oltre 12 punti di media e il 40% da tre punti nelle 45 gare disputate, contribuisce al successo finale della squadra nella competizione. A maggio 2022 si trasferisce agli Hamilton Honey Badgers, in Canada: le sue prestazioni (17.4 punti e 4.8 rimbalzi) sono determinanti per la conquista del primo titolo canadese della squadra. Christian viene anche nominato MVP della finale, che conclude segnando 17 punti.

Dopo avere disputato la Summer League con i Toronto Raptors, il giocatore classe ’97 inizia la stagione 2022/23 con la canotta dei Raptors 905, la franchigia di G League affiliata. A dicembre dello stesso anno si trasferisce ai Salt Lake City Stars. Conclude nuovamente l’anno firmando per i Brampton Honey Badgers, in Canada, venendo inserito nel secondo miglior quintetto del campionato.

Nel 2023/24 Vital fa il suo debutto in Europa, indossando la canotta del Legia Varsavia. In Polonia mette in mostra le sue doti di grande realizzatore: con oltre 20 punti a partita contribuisce alla vittoria della Coppa di Polonia e viene inserito nel miglior quintetto del torneo. Con il Legia prende parte anche alla FIBA Europe Cup, di cui è il miglior realizzatore con 21.9 punti a gara. Tra gennaio e febbraio, eleva ulteriormente il proprio rendimento a 26.3 punti, 5 rimbalzi, 3.5 palle recuperate e 27.3 di valutazione, risultando MVP del mese della competizione in entrambi i mesi. Il 6 giugno firma con gli Henan Golden Elephants della National Basketball League cinese, debuttando con 44 punti e 10 rimbalzi nella gara d’esordio e producendo 48 punti e 9 rimbalzi nell’ultimo incontro disputato. Dalla prossima stagione sarà un giocatore della Bertram Derthona, iniziando così un altro capitolo della sua carriera.

“Diamo il benvenuto a Christian Vital nella nostra squadra – le parole di Marco Picchi, Presidente di Bertram Derthona -. Si tratta di un giocatore dalle spiccate doti realizzative, come già ha mostrato nel corso della sua carriera già ricca di successi, e potrà darci un grande contributo nella prossima stagione”.

