UFFICIALE – DeShaun Thomas è un nuovo giocatore dell’Olimpia Milano

DeShaun Thomas firma con l’Olimpia Milano. Come vi avevamo anticipato, l’Olimpia ha superato la concorrenza di Virtus Bologna e Panathinaikos per il veterano di EuroLeague.

Comunicato Olimpia Milano:

La Pallacanestro Olimpia Milano comunica di aver raggiunto un accordo con Deshaun Thomas. nato a Fort Wayne, Indiana, il 29 agosto 1991, 2.01 di statura, la scorsa stagione al Bayern Monaco. “Deshaun porterà alla nostra squadra esperienza, tiro e versatilità: è il giocatore che volevamo per avere maggiore profondità e più soluzioni. Siamo felici di averlo con noi”, dice il general manager dell’Olimpia, Christos Stavropoulos. “Sono felice e grato all’Olimpia per avermi offerto questa opportunità di giocare per un club come questo, con questa storia e aiutarlo a vincere il più possibile, sia in EuroLeague che in Italia. Sia io che la mia famiglia ci sentiamo fortunati. Non vedo l’ora di cominciare a lavorare e di conoscere i miei nuovi compagni”, dice Thomas.