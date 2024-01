La guardia americana DeShaun Thomas giocherà con i francesi dell’ASVEL, squadra ultima in classifica in Eurolega e che ha appena esonerato Pozzecco. L’ex guardia di Olimpia Milano quest’anno ha iniziato la stagione a Badalona, ma pochi giorni fa ha trovato l’accordo per la rescissione consensuale per poi firmare appunto con ASVEL.

