Si è appena giocata la prima giornata di Champions League, con il Brose Bamberg che ha annientato la Fortitudo Bologna alla Unipol Arena.

La squadra tedesca ora si rinforza con l’arrivo di Devon Hall, guardia 25enne scelta due anni fa al draft NBA dagli Oklahoma City Thunder. Qualche presenza in NBA come two-way player e poi Australia e G League. Ora una nuova esperienza, stavolta in Europa.