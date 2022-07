UFFICIALE – Dopo Nedović la Stella Rossa ingaggia pure Hassan Martin

By

Stanno pescando alla grande dal campionato greco i campioni in carica della Lega Adriatica nonché della Serbia. Dopo essersi aggiudicata con caparbietà il ritorno di un talento cristallino come Nemanja Nedović, la società di Mali Kalemegdan ha infatti siglato un interessante biennale con Hassan Martin, cestista americano in grado di dare forza e profondità alla compagine biancorossa.

Hassan Martin ha già giocato in ABA Liga durante la stagione 2019/20, quando ha indossato la divisa del Budućnost di Podgorica, riuscendo a mettersi perfettamente in luce. Invece nell’ultima stagione è stato molto utile alla squadra greca dell’Olimpiacos, con cui ha vinto il titolo ellenico ed ha disputato anche le final four di Eurolega.