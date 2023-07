UFFICIALE – Doppia conferma per Žalgiris Kaunas: restano Keenan Evans e Ignas Brazdeikis

By

Lo Žalgiris Kaunas ha annunciato due conferme importanti in vista della prossima stagione di Eurolega. I campioni lituani infatti avranno tra le proprie fila ancora Keenan Evans, vero trascinatore della passata stagione prima del brutto infortunio al tendine d’Achille, e Ignas Brazdeikis, ex NBA che avrà modo di giocare anche i mondiali con la nazionale baltica. Entrambi avevano due date di uscita dal contratto, ma non hanno esercitato la clausola e quindi resteranno allo Žalgiris un’altra stagione.

Evans aveva medie di quasi 16 punti e 4 assist (46% da 3) in Eurolega, mentre Brazdeikis ha chiuso con circa 12 punti e 3 rimbalzi a partita.