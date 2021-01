Il Peristeri Atene ha deciso di rinforzare la rosa pescando due ex giocatori del campionato italiano. Uno di qualche anno fa come Jorge Gutierrez ex Trento e uno molto più recente, James Woodard appena liberato da Cantù.

Per l’ex canturino 12.4 punti, 3.4 rimbalzi e 2.2 assist con il 40% dall’arco in 13 partite con la Acqua S.Bernardo

Gutierrez ha invece iniziato la stagione in Germania al Gottinga, prima di proseguire in serie A greca con il Peristeri Atene.