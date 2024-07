UFFICIALE – Eli Brooks saluta Trieste e firma in Germania con Oldenburg

Un altro dei protagonisti della promozione è ai saluti con la Pallacanestro Trieste: Eli Brooks, dopo aver chiuso con 15 punti e 6 rimbalzi di media l’ultima stagione, si accasa agli EWE Baskets Oldenburg, squadra che milita nella Bundersliga tedesca.

Il General Manager biancorosso Michael Arcieri ha voluto salutarlo così:

“Aver visto sbocciare il talento di Eli Brooks anche qui in Europa per noi è motivo di grande orgoglio. Ha dimostrato fin dal primo giorno di essere l’uomo giusto per questa squadra: è sempre stato il primo ad arrivare in palestra, la sua fame di risultati, di migliorare e la sua capacità di mettersi al servizio del gruppo lo rendono un giocatore eccezionale. Qui a Trieste ha chiesto la mano della sua fidanzata e sono sicuro che porteranno entrambi questa città sempre nel cuore. La sua tripla di tabella nel derby resterà per sempre nella memoria dei nostri tifosi. Sono sicuro che farà una grande carriera perché ha la mentalità giusta per essere un leader positivo nello spogliatoio. Personalmente e come società voglio augurargli il meglio per il futuro, sperando che le nostre strade possano incrociarsi di nuovo.

Grazie Eli, se Trieste Vola è anche merito tuo”.

Il play americano è stato già annunciato dalla sua nuova squadra, i tedeschi del Ewe Baskets Oldenburg.

📢 +++ Italiens Zweitliga-Meister Eli Brooks kommt nach Oldenburg +++



Die @EWE_Baskets haben auf dem Spielermarkt nochmal zugeschlagen. Eli Brooks wird die Donnervögel auf den Guard-Positionen verstärken.



🖱️ Die News & Stimmen auf unserer Website. ⬇https://t.co/gsIP4ALmk8 — EWE Baskets Oldenburg (@EWE_Baskets) July 30, 2024

Uff stampa Pallacanestro Trieste