Emanuel Terry approda alla Stella Rossa Belgrado. L’ala ex NBA e G League, con un passato anche in Champions League con Bandirma e Hapoel Gerusalemme, giocherà la sua prima stagione in EuroLega.

Ala grande di 2.06m, cercherà di prendere il posto sotto canestro lasciato libero dalla scomparsa assai prematura di Michael Ojo.