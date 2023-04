By

Nuova avventura per Ergin Ataman che dopo sei stagioni saluta Istanbul e l’Anadolu Efes per trasferirsi in Grecia al Panathinaikos Atene. La notizia era nell’aria da giorni, ma ora c’è l’ufficialità visto che il presidente Giannakopoulos ha dato il benvenuto al coach turco nelle sue stories di Instagram.

Per Ergin Ataman contratto di due anni: in estate sono attesi grandi novità ed investimenti per la squadra biancoverde, da qualche anno nei bassifondi dell’Eurolega.