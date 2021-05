Ergin Ataman e l’Anadolu Efes Istanbul insieme per altri due anni.

Koç Ergin Ataman ile iki yıl daha birlikteyiz! Birlikte nice zaferlere! 🏆 #BenimYerimBurası pic.twitter.com/P6SEmDPqge — Anadolu Efes SK (@AnadoluEfesSK) May 6, 2021

Il club turco, approdato alle Final Four per il secondo anno consecutivo, ha reso ufficiale l’accordo con il Coach visto anche in Italia.

Premiato quindi il lavoro di Ataman, in grado di portare l’Anadolu Efes dagli ultimi ai primi posti della Turkish Airlines EuroLeague.