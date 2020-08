Eric Mika giocherà la prossima stagione con il Partizan Belgrado, in ABA League ed EuroCup. Il centro americano con un passato anche a Pesaro e Brescia, ha giocato quest’anno in G League e per poche partite ha vestito anche la maglia dei Sacramento Kings.

Il 25enne percepirà uno stipendio di circa 250 mila dollari totali.