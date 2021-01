Kyle O’Quinn è ufficialmente un nuovo giocatore del Fenerbahçe Beko Istanbul.

L’ex centro dei Philadelphia 76ers, ha firmato un accordo sino al termine della stagione con il club del GM Maurizio Gherardini.

Come anticipato ieri, l’accordo era praticamente già fatto, si attendeva l’ufficialità che è arrivata ora. Gran rinforzo sotto canestro per il Fener, in vista della volata per i Playoffs di EuroLeague.