UFFICIALE – Fabien Causeur rinnova con il Real Madrid. Il francese resterà con i campioni di Spagna

Fabien Causeur with Real Madrid, one more year.

It’s a done deal. The french guard will be a “blancos” for one more year, agreement reached, source told me.#basketball #baloncesto #EuroLeague #RealMadrid #Real #Madrid #ACB #LigaEndesa #EuroLiga #HalaMadrid https://t.co/yQEZmNFDT4