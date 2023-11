OFFICIAL.

Filip Petrušev signs with Olympiacos Piraeus.

Petrusev is coming back to EuroLeague after his NBA experience.#basketball #baloncesto #EuroLeague #Transfers #Olympiacos #OlympiacosBC #NBA #Ολυμπιακός https://t.co/aCpbMtpNxr pic.twitter.com/ssDQ3Eekcn