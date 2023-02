By

La guardia Frank Gaines, più volte vista in Italia, ha firmato fino al termine della stagione in LNB francese con Fos Provence che attualmente occupa l’ultima posizione ma è in piena lotta salvezza.

Il 32enne Frank Gaines ha giocato a Caserta, Pesaro, Virtus Bologna, Cantù, Scafati e, per ultima, Trieste.