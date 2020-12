UFFICIALE – Galatasaray perde Tyus, ma prende Amile Jefferson, Travis Trice ed Assem Marei

Il lungo Alex Tyus era arrivato qualche settimana al Galatasaray ma, dopo l’infortunio a Randolph, è arrivato il Real Madrid che ha pagato il buyout e si è preso il giocatore ex Cantù e Maccabi, tra le altre.

Con quei soldi, il Galatasaray ha preso tre giocatori: Amile Jefferson, lungo ex Orlando Magic e visto anche in maglia Team USA nelle qualificazioni, Travis Trice, guardia ex Brescia e compagno di Jefferson nella nazionale USA nelle ultime qualificazioni a FIBA AmeriCup, e infine Assem Marei, centro egiziano classe ’92 che arriva dal Metropolitans (pericolo scampato per Trento nelle Top-16).

Tutti e tre hanno firmato fino al termine della stagione, ma per Marei c’è anche opzione per il prossimo anno.