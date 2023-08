💣 BOOOOOM!!!



Mamy to! Geoffrey Groselle wraca do Zielonej Góry!



Po sezonie spędzonym w Legii Warszawa, 30-letni reprezentant Polski powraca do naszego zespołu.



Geoffrey podpisał z naszym zespołem roczny kontrakt.



Witamy w domu, Geoffrey! 💚#plkpl #zastaLOVE pic.twitter.com/iADhgiXToI