UFFICIALE – George King lascia Trento e firma con lo Stelmet

Dolomiti Energia Basket Trentino e George King hanno definito la rescissione consensuale del contratto che legava al club bianconero l’esterno statunitense.

King lascia Trento dopo aver giocato 28 partite tra campionato ed EuroCup (5,8 punti e 2,6 rimbalzi di media). A George Aquila Basket rivolge sentiti ringraziamenti per il percorso fatto assieme e i migliori auguri per il prosieguo della carriera.

Come già annunciato dallo Stelmet Zielona Gora, squadra polacca impegnata anche in VTB League, l’ex giocatore di Trento George King proseguirà la stagione da loro.

King ha segnato 6.3 punti e 3 rimbalzi in 17′ in EuroCup, leggermente meno in campionato.