UFFICIALE – Gli ex “italiani” Samardo Samuels e Abdul Gaddy giocheranno in Israele

Due ex del campionato italiano giocheranno in Israele, ma non si incontreranno perché uno sarà in Winner League (corrispondente alla nostra A1) e l’altro in A2.

Per la A1 stiamo parlando dell’ex virtussino Abdul Gaddy che lascia il Peristeri e andrà a giocare con il Bnei Herzliya, squadra che la scorsa settimana ha preso anche Max Heidegger dal Maccabi.

Per la A2, invece, ecco la firma di Samardo Samuels con il Maccabi Hod Hasharon. Il lungo di origine caraibica ha vestito le maglie di Milano e Brindisi nel nostro campionato.