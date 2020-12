UFFICIALE – Gran Canaria: arriva Sean Kilpatrick, “sospeso” Jacob Wiley

Herbalife Gran Canaria ha deciso di “sospendere” per due mesi il contratto di Jacob Wiley, per permettergli di tornare negli USA e recuperare al meglio dalle conseguenze del COVID. Era stato infettato durante la sua convocazione con la nazionale della Macedonia del Nord, che doveva incontrare l’Italia in quel di Tallinn. Dopo due settimane di quarantena in Estonia, il giocatore ha deciso di tornare negli States per i prossimi due mesi ma con la possibilità di riprendere a giocare con Gran Canaria quando sarà in forma.

Al suo posto, arriva Sean Kilpatrick, in arrivo dai turchi del Tofas Bursa con i quali viaggiava ad oltre 18 punti di media. Per Kilpatrick ci sono 157 presenze in NBA (con i Nets oltre 13 punti a partita nel 2017), prima di fare il salto oltreoceano con il Panathinaikos. Dopo i greci, esperienza anche al Buducnost Voli Podgorica.

Da capire se verrà impegnato già mercoledì nella trasferta di EuroCup a Trento, partita che potrebbe valere anche il primato del girone.