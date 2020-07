UFFICIALE – Gran Canaria rifà la regia: ingaggiati Albicy e Ferrari

Il Gran Canaria continua l’ottimo mercato e vicino a Slaughter e Della Valle mette due grandi innesti: Frankie Ferrari da Manresa e Andrew Albicy dallo Zenit San Pietroburgo. Il GranCa ha anche annunciato la scorsa settimana il ritorno di Okoye e Wiley.

Frankie Ferrari ha inciso parecchio nelle sei partite con il Baxi Manresa (circa 15 punti e 6 assist di media), ma un infortunio a novembre e il covid-19 hanno messo fine anticipatamente alla sua prima annata da professionista. Ha anche passaporto italiano.

Albicy invece ha deciso di lasciare l’Eurolega, dove quest’anno ha tenuto medie di 6.6 punti e 3.3 assist. Il play francese giocherà quindi in EuroCup e tornerà in Liga ACB dopo le tre stagioni ad Andorra (che hanno preceduto l’esperienza in Russia). Lo ha annunciato lui stesso su Instagram.