UFFICIALE – Hapoel Eilat di coach Menetti si rinforza con Elijah Stewart e TJ Cline

Due ex “italiani” come Elijah Stewart, nell’ultimo anno a Napoli, e TJ Cline, nel 2021 a Brescia, sono gli ultimi due rinforzi dell’Hapoel Eilat, squadra israeliana allenata da coach Max Menetti. Per Cline, figlio della leggenda del basket femminile Nancy Liebermann, quella di Brescia fu poco più che una comparsa mentre per Stewart nello scorso campionato fu determinante per portare Napoli alla salvezza con 11.4 punti ed il 40% abbondante dall’arco.