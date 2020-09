Il veterano greco Nikos Pappas approda all’Hapoel Gerusalemme dove giocherà la Final Eight di Champions League. Il contratto è temporaneo e non per tutta la stagione. Sostituisce Chris Kramer, atterrato in Israele assolutamente sovrappeso e quindi impossibile da recuperare per l’evento della prossima settimana.

Il trentenne ex Panathinakos lascia OAKA dopo sette stagioni in cui ha vinto cinque scudetti ed altrettante Coppe di Grecia.