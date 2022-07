UFFICIALE – Hapoel Gilboa Galil annuncia l’ex Brindisi Josh Perkins

Josh Perkins continuerà la sua carriera in Israele con Hapoel Gilboa Galil, dopo aver giocato per buona parte della scorsa stagione alla Happy Casa Brindisi. Prima esperienza in Winner League dopo aver giocato in G League, Serbia e Turchia.

ג'וש פרקינס, מלך האסיסטים של אוניברסיטת גונזאגה בכל הזמנים, חתם בהפועל גלבוע/גליל pic.twitter.com/FCVoHOmGww — Winner League (@WinnerLeague) July 24, 2022