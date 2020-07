UFFICIALE – Howard Sant-Roos firma con il Panathinaikos

Howard Sant-Roos non ha convinto il CSKA Mosca nei due mesi in cui ha potuto giocare e, a causa anche del covid-19, non resterà in rossoblù un’altra stagione. Ha infatti firmato un 1+1 al Panathinaikos di Atene.

L’esterno cubano, specialista difensivo, ha concluso quei due mesi al CSKA Mosca prima dello stop con medie di 5.5 punti e 2.5 rimbalzi, con il 44% da 2 e 87% ai liberi.

Sant-Roos è cresciuto cestisticamente in Italia tra Casalpusterlengo e Bernareggio, prima di giocare in Europa tra Braunschweig, Nymburk, Darussafaka ed AEK.