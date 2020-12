UFFICIALE – Il 2003 Lefteris Mantzoukas firma col Panathinaikos!

E’ arrivata da pochi minuti l’ufficialità: il giovanissimo Lefteris Mantzoukas, classe 2003 scuola Promitheas, ha firmato il suo primo contratto con una squadra d’Eurolega. Dopo la lunga telenovela di quest’estate che lo ha visto più volte accostato all’Olympiakos, alla fine ad aggiudicarsi la corsa ad una delle più grandi promesse della pallacanestro europea è stato il Panathinaikos.

Nella stagione in corso, Lefteris Mantzoukas in Eurocup ha fatto registrare una media da 7 punti e 2 rimbalzi a partita in 15 minuti d’impiego, con un massimo di 23 punti sul campo di Gran Canaria. Per scoprire caratteristiche, cifre e particolari sul gioiellino di Ioannina, clicca qui.