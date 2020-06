Il Bahçeşehir Istanbul, che quest’anno giocherà in Champions League, ha salutato quasi tutti i giocatori dello scorso anno, ma ha appena aggiunto Erick Green.

Il play ex Siena e visto anche in EuroLega con Olympiacos, Valencia e Fenerbahçe, ha giocato pure in NBA con Nuggets e Jazz.

Dopo una breve parentesi in Cina, quest’anno si era accordato con il Real Betis. Ora una nuova esperienza in Turchia dopo quella dell’anno scorso con il Fener.