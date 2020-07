UFFICIALE – Il Baskonia conferma Pierria Henry e annuncia Khadeen Carrington

Dopo le conferme di coach Ivanovic, di Diop e Polonara, le partenze di Shengelia, Shields e Janning, gli arrivi di Fall, Jekiri, Giedraitis e Peters, ora ecco altre due firme: si tratta di un rinnovo e di un nuovo innesto.

Pierria Henry non si muove dal Baskonia e resterà anche la prossima stagione con i campioni di Spagna. Il Baskonia affiderà la regia ancora allo statunitense reduce da 50 gare (25 in Liga ACB e 25 in EuroLega) con medie di 8 punti e 3.5 assist nella competizione europea, punti saluti a 10.6 in Liga.

Qualche giorno fa il Baskonia ha annunciato l’arrivo da Ludwisburg di Khadeen Carrington, firmato con un biennale. Il nativo di Trinidad e Tobago è arrivato in finale di Bundesliga trascinando i suoi con oltre 17 punti a partita ed il 42% abbondante da 3, terzo miglior marcatore di tutto il campionato tedesco.