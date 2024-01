UFFICIALE – Il Baskonia si accorda con Jordan Theodore

Jordan Theodore lascia i francesi del Metropolitans 92, ex squadra degli “NBAers” Coulibaly e Wembanyama, ora ultima in classifica nel campionato francese, per volare in Eurolega e in ACB con il Baskonia. La squadra basca l’ha prelevato per sopperire all’assenza per infortunio di Chris Chiozza.

Il 34enne play-guardia americano (ma di passaporto macedone) ex Milano e Venezia potrà quindi confrontarsi per la prima volta in Spagna dopo esperienze in Turchia, Francia, Italia, Grecia, Russia, Giappone, Germania. Theodore ha firmato fino al termine della stagione.