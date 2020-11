Deividas Dulkys ha deciso di firmare un contratto con il Baxi Manresa, squadra per cui ha militato anche la stagione scorsa.

La guardia lituana di 32 anni ha giocato un anno alla Reyer Venezia, poi ha vestito brevemente la maglia di Olimpia Milano durante la pre-stagione del 2019/20 non venendo confermato per la stagione. Si accasò poi al Manresa, squadra che in Champions League affrontò anche la Dinamo Sassari, e nella stagione scorsa ha tenuto medie di 6.6 punti.