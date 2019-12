UFFICIALE – Il Bayern Monaco ingaggia Žan Mark Šiško nel ruolo di play

La notizia del suo trasferimento al Bayern Monaco rimbalzava tra i giornalisti e gli addetti ai lavori nella sala stampa dell’Arena Bonifika lunedì scorso, a seguito del match che il KK Primorska ha perso contro la Stella Rossa, in assenza proprio del suo organizzatore di gioco. Ma adesso la notizia è anche ufficiale: il talentuoso playmaker sloveno Žan Mark Šiško, classe ’97, è a tutti gli effetti sotto contratto della società bavarese – del resto il trasferimento è stato confermato dal suo agente su Twitter.

Chi ha potuto osservare all’opera il playmaker sloveno nel corso degli ultimi due anni, ha potuto ammirarne l’intelligenza cestistica, l’ottima visione di gioco e la disinvoltura con cui riesce a organizzare il gioco dei compagni di squadra sul parquet. Il suo impatto è molto spesso altresì importante in difesa.

Durante gli ultimi mesi, Šiško è stato sovente (a ragione) lodato dal suo ex coach Jurica Golemac, che a Capodistria lo ha allenato nella stagione 2018/19 e nel girone di andata di ABA League 2019/20 oltre che nel campionato sloveno corrente. Il play sloveno ha avuto dalla sua parte la stampa slovena, croata e serba grazie a delle performance eccellenti in campo: nella prima parte del campionato ABA 2019/20 è risultato tra tutti il miglior assistman. Il 9 dicembre 2019, in occasione della partita del KK Primorska contro il KK Zadar, ha messo a referto ben 19 assist, stabilendo così il nuovo record in Lega adriatica in una serata memorabile.

Auguriamo al talento sloveno che possa farsi apprezzare per le proprie doti cestistiche nella maglia del Bayern e che il suo talento possa d’ora in poi risplendere con anche maggior forza sui principali campi di basket europei. La società di Capodistria è in grandi difficoltà economiche.