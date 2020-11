La squadra turca del Besiktas Istanbul ha firmato l’ex giocatore NBA, e visto brevemente anche a Pesaro, Troy Williams.

Il Besiktas disputerà solo le partite nazionali, non è impegnato in nessuna coppa europea. Nelle 8 gare giocate con la Carpegna Prosciutto VL Pesaro ha segnato 128 punti (16 di media), sempre in doppia cifra personale. Il suo high i 26 al Taliercio.

In NBA ha vestito le maglie di Memphis, Houston e Sacramento ma sempre con ruoli marginali.