UFFICIALE – Il Fenerbahce aggiunge al roster Amine Noua, ex Tortona

By

Il Fenerbahce Istanbul ha firmato con un contratto a gettone di un mese il giocatore francese Amine Noua, visto in LBA e Champions League con la maglia della Bertram Tortona (dopo la partenza di Daum sempre verso Istanbul, ma sponda Efes). Dopo l’eliminazione dalla coppa europea, il francese ha trovato una nuova esperienza in Europa, stavolta in Eurolega con i turchi di coach Jasikevicius.

Noua cercherà di coprire il vuoto lasciato dall’infortunio dell’ex sassarese Dyshawn Pierre, che salterà circa due mesi per un problema muscolare al bicipite femorale.

Bertram Derthona comunica di avere risolto in data odierna il contratto che la legava ad Amine Noua.

L’ala francese, a Tortona da inizio dicembre, ha indossato la canotta bianconera numero 2 in sei partite di campionato, in cui ha prodotto 6 punti e 4 rimbalzi di media, e in quattro partite di BCL.

La Società ringrazia Amine per l’impegno profuso e la professionalità dimostrata e gli augura le migliori fortune per il prosieguo della sua carriera professionale.

Uff stampa Derthona Basket