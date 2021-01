La decisione era nell’aria da settimane, ma il Khimki Mosca ha annunciato stamattina che hanno risolto i contratti di Greg Monroe e Jonas Jerebko (ex compagni anche in NBA ai Pistons). Dovevano essere le due stelle insieme a Shved, invece si sono ritrovati in mezzo ad una delle più deludenti squadre di sempre in Eurolega. Partiti con grandi obiettivi, sono ora 2-19 con una striscia aperta di 13 sconfitte consecutive. Ed è appena iniziato il girone di ritorno…