UFFICIALE – Il Khimki Mosca perde anche Dairis Bertans

Non c’è pace per il Khimki Mosca che perde anche Dairis Bertans. Il tiratore lettone ex Olimpia Milano lascia la squadra russa ultima in Eurolega.

Ora sono in bilico anche Devin Booker e Janis Timma, staremo a vedere nelle prossime settimane. Intanto il Khimki è atteso dal doppio turno di Eurolega in questi giorni, entrambe in casa: oggi alle 18 contro il Real Madrid e venerdì alla stessa ora contro l’Alba Berlino. Saranno le ultime due partite con Errick McCollum e Jordan Mickey in squadra, anche loro lasceranno Mosca in anticipo.