UFFICIALE – Il Maccabi Tel Aviv conferma coach Oded Kattash per la prossima stagione

Il Maccabi Tel Aviv ha sfiorato il ritorno in una Final Four di Eurolega dopo aver disputato una grandissima stagione, soprattutto tra le mura amiche. Le due stelle – Lorenzo Brown nel primo, Wade Baldwin IV nel secondo – sono state incluse nei due migliori quintetti della stagione e il coach Oded Kattash si è guadagnato la conferma per la prossima stagione.

Nella sua seconda avventura in gialloblù, Oded Kattash ha sicuramente fatto meglio della prima e il prossimo anno proverà a riportare la squadra israeliana tra le migliori 4 d’Europa.