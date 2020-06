Uros Trifunovic ha firmato un rinnovo quadriennale con il Partizan Belgrado, squadra in cui è a arrivato lo scorso anno dopo le giovanili al Mega Bemax. Si è anche dichiarato per il draft, ma non c’è dubbio che lasci la capitale serba prima di uno-due anni, in caso di chiamata NBA.

Il classe 2000 Trifunovic nel suo primo anno di EuroCup ha tenuto medie di 5.4 punti con il 35% da 3 e quasi il 50% dal campo.