Una vecchia conoscenza del nostro campionato come Joe Ragland vestirà la maglia del Peristeri, allenato da coach Spanoulis. Il 33enne ex Avellino, Milano e Cantù ha giocato le ultime due stagioni in Israele con Hapoel Holon: nell’ultimo anno ha segnato ben 17.7 punti e 8.2 assist di media in Winner League israeliana mentre 15.8 punti + 9.5 assist in Champions League.

Η ΚΑΕ Περιστέρι bwin ανακοινώνει τη συμφωνία της με τον αθλητή Τζόε Ράγκλαντ (33χρ., 1.83), ο οποίος θα φοράει την φανέλα του συλλόγου για την αγωνιστική περίοδο 2023-2024.



🖥https://t.co/kcoPwyIicz pic.twitter.com/fEGl5szuof — Peristeri BC (@peristeribc) June 23, 2023