L’ala lituana Mindaugas Kuzminskas ha accettato la proposta del Pinar Karsiyaka quindi giocherà in Turchia e in Champions League la prossima stagione. Reduce dall’Europeo con la sua nazionale, il quasi 33enne arriva da una stagione disputata (fino allo stop per la guerra) con la maglia dello Zenit San Pietroburgo.